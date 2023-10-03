Kireç taşlar kamyonla birlikte yandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kireç taşı yüklü hafriyat kamyonu seyir halindeyken çıkan yangın sonrası zarar gördü.

Kireç taşlar kamyonla birlikte yandı

İHA'nın haberine göre, Seydişehir Antalya karayolunun 9. kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 42ARC 125 plakalı kireç taşı yüklü hafriyat kamyonu, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Aracının yandığını fark eden sürücü kamyonu yol kenarına park ederek aşağıya indi. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası kamyonun ön tarafı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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