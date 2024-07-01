Kırgız bankaları Rusya'ya para transferini kısıtladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kırgız bankaları Rusya'ya para transferini kısıtladı

Kırgızistan'daki birçok banka, ABD yaptırımlarının genişletilmesinin ardından Rus para transfer sistemleriyle çalışmayı askıya aldı. Çoğu kişi bu kararın nedeni olarak hem teknik sorunları hem de döviz kurundaki oynaklığı gösteriyor.

Kırgız finans piyasasında lider konumundaki RSK Bank, "Teknik çalışmalar nedeniyle şu para transfer sistemleri (gönderme ve alma) şu anda çalışmıyor: Astrasend, Unistream, Contact, Zolotaya Korona, Sberbank-Online" açıklamasını yaptı.

Kompanion Bank'tan yapılan açıklamada ise Kompanion ve Unistream uygulamaları üzerinden ruble cinsinden transfer gönderme ve alma hizmetlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Kırgız piyasasının en popüler bankaları arasında yer alan Mbank da yaptığı açıklamada “Döviz kurundaki oynaklık ve döviz piyasasındaki muhtemel keskin dalgalanmalar nedeniyle, ruble hesapları ve kartlarına geçici bir kısıtlama getirildi” ifadelerine yer verdi. Banka ayrıca web sitesinden yaptığı bilgilendirmede müşterilerinin ruble hesaplarının tam olarak korunduğu güvencesini yeniledi.

Kırgızistan'da beş banka daha dolar hesapları ve ruble/dolar dönüşümüyle ilgili işlemlere kısıtlama getirildiğini duyurdu.

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