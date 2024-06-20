Kırgızistan, 5 yıl sonra uranyum madenciliğine döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kırgızistan, 5 yıl sonra uranyum madenciliğine döndü

Uranyum madenciliğine karşı çıkan çevreciler Kırgız hükümetinin olası ekonomik kazanımları çevre tahribatının önünde tuttuğunu iddia ediyor.

Kırgızistan'daki çevre aktivistleri, parlamentonun beş yıllık bir aradan sonra uranyum madenciliğine yeniden başlama kararının ardından artan bir felaket potansiyelinden endişe ediyor.

Kırgız hükümeti uranyum üretiminin, Kovid salgını ve Rus yaptırımlarının neden olduğu aksaklığın üstesinden gelmekte zorlanan Kırgız ekonomisi için hayati finansal desteği sağlayabileceğini savunuyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov madenciliğin yeniden başlamasıyla birlikte bütçeye fazladan 2 milyar dolarlık bir kaynak ekleneceğini belirttikten sonra “Devlete küçük de olsa ekonomik fayda sağlayacak her türlü çalışmayı yapmaya devam etmeliyiz. En azından önümüzdeki 10 yıl içinde komşu ülkelerin seviyesine ulaşmamız gerekiyor. Elimizdeki uranyum rezervleri de bu konuda elimizi güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

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