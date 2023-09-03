Kırgızistan Cumhurbaşkanı Tanrıdan güç aldığını açıkladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tanrının kendisine Kırgızistan'ın geleceğini tahmin etme yeteneği bahşettiğini söyledi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Tanrıdan güç aldığını açıkladı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkesinin onlarca yıl sonraki halini önceden görebildiğini ve bu yeteneğin kendisine Tanrı tarafından bahşedildiğini iddia etti.

Independent Türkçe’nin aktardığı habere göre; Caparov bu açıklamayı, üstün zekalı çocuklar için açılan bir okulun töreninde yaptı.

Kendisine tanrısal bir vizyon verildiğini ileri süren Caparov, "20 ya da 30 yıl içinde ulusumuza ne olacağını ve hangi yolun takip edileceğini görme yeteneğine sahibim. Bu yetenek bana Tanrı tarafından bahşedildi" ifadelerini kullandı.

54 yaşındaki Caparov, şu anda yaşananları gözlemleyen herkesin geleceği öngörebileceğini de sözlerine ekledi. Kırgız lider, okula kaydolan üstün zekalı çocukların Kırgızistan'ın geleceğini öngörmek ve belirlemek için yetiştirilmesi gerektiğini belirtti.

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