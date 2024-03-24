Kırgızistan Cumhurbaşkanı'na suikast girişimi son anda önlendi

28 Ocak 2021'de yemin ederek göreve başlayan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkanlığı süresince ülkenin ekonomisini, altyapısını ve savunmasını güçlendirmek için önemli çabalar gösterdi ve yıllardır sürmekte olan Kırgızistan-Özbekistan sınır sorununu çözüme kavuşturdu.

Dün gece Kırgız polisi ve istihbaratının ortaklaşa düzenlediği bir son dakika operasyonuyla Cumhurbaşkanı Caparov'a karşı suikast planı kuranlar kıskıvrak yakalandı.

Saldırganların yakalanma anının görüntülerini sosyla medya platformu X hesabından paylaşan Reaksiya Tv Medya Grubu Direktörü Zaur Garipoğlu "Şimdi söylüyorum, göreceksiniz: Bu adamlar Azerbaycan vatandaşı olsa bile, Azerbaycan’la hiç bir bağları yok. Bunların ardından İran’ın çıkacağı ihtimalindeyim" açıklamasında bulundu.