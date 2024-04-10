Kırgızistan, Ermeni işgalinden kurtarılan Ağdam’da okul inşa edecek

Kaynak: Kırım Haber Ajansı
Kırgızistan, Ermeni işgalinden kurtarılan Ağdam’da okul inşa edecek
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un 9 Nisan'da gerçekleştirdiği Kırgızistan ziyaretinden sevindirici bir haber geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan’a giden Bayramov, ilk olarak Kırgız mevkidaşı Ceenbek Kulubayev ile görüştü. Sonrasında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya gelen Azerbaycan Dışişleri Bakan önemli işbirliklerine imza atıldığını duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın günden güne güçlenip zenginleştiğinin altı çizildi. Açıklamada Caparov’un 24-25 Nisan planlanan Azerbaycan ziyaretine ilişkin konularda Bayramov'la fikir alış verişinde bulunduğu da aktarıldı.

İki ülke arasında derinleştirilmesi hedeflenen stratejik birlikteliğin bir yansıması olarak Ermeni çetelerden temizlenen bölgelerde Kırgızistan Cumhuriyeti'nin yatırım düşüncesinde olduğu aktarıldıktan sonra Kırgızistan'ın Ağdam'ın Hızırlı Köyü'nde bir ortaokul inşa edeceği müjdelendi.

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