Kırgızistan kaptanı imzayı attı

Kırgızistan Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Guljigit Alykulov, Moskova'nın Torpedo kulübüyle sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, geçtiğimiz aylarda Belarus'un Neman kulübüyle sözleşmesini uzatmayacağı ve serbest oyuncu olarak yeni kulübüne katılacağı bilgisi de medyaya yansımıştı. Alykulov'un yeni sözleşmesinin detayları henüz açıklanmadı, ancak oyuncunun Torpedo'ya katılma kararı büyük yankı uyandırdı.

BAŞARILI PERFORMANSI İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Alykulov, Neman'da geçirdiği son sezonda gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekti. 27 maçta 8 gol atan ve 3 asist yapan Alykulov, takımının Belarus Süper Lig'inde gümüş madalya kazanmasına büyük katkı sağladı. Ayrıca Kırgızistan Milli Takımı'yla 2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir adım attılar. Alykulov, bu süreçte 40 milli maça çıkarak 5 gol attı.

Alykulov’un Torpedo’ya transferi, sadece kulüp futbolu için değil, aynı zamanda Kırgız futbolunun uluslararası alandaki prestiji için de önemli bir gelişme. Moskova temsilcisi, bu sezon Rusya'nın 2. liginde mücadele etmesine rağmen, yükselme hedefiyle önemli bir atılım yapmayı planlıyor. Alykulov’un katkılarıyla, Torpedo'nun bu hedefi gerçekleştirmesi bekleniyor.

FUTBOLCULUK KARİYERİNİN GELİŞİMİ

Alykulov'un futbol yolculuğu, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'teki Dordoi kulübünde başladı. 2017 yılında, Türk kulübü Antalyaspor'un altyapısına katıldı ve burada bir süre genç takımlarda oynadı. 2018 yılında Kırgızistan’a dönen oyuncu, önce Kara-Baltu kulübünde oynadı, ardından Bişkek'teki Alga kulübüne transfer oldu. 2019 yılında Belarus’un Neman kulübüyle profesyonel sözleşme imzalayan Alykulov, 2020'de Kazakistan'ın Kayrat kulübüne geçerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 2023’te tekrar Neman’a dönen Alykulov, şimdi ise Torpedo için mücadele edecek.

Alykulov’un transferi, futbolseverler arasında büyük heyecan yaratırken, onun önümüzdeki dönemde Torpedo’nun başarısına nasıl katkı sağlayacağı merakla bekleniyor.