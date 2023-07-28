Kırgızistan, Kırgızca bilmeyen devlet memurlarını işten çıkaracak

Kırgızistan'da parlamentoda Mayıs ayında kabul edilen devlet dili yasası, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un imzası ile 17 Temmuz'da yürürlüğe girdi.

Kırgızistan Devlet Dili Ulusal Komisyonu Başkanı Kanıbek Osmonaliyev, başkent Bişkek'te düzenlediği basın toplantısında yeni yasayla ilgili açıklamalarda bulundu. Kırgızcanın erişilebilir bir dil olduğunu belirten Osmonaliyev, "Kırgızcanın yaygınlaştırılması üzerinde son 10-15 yıldır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun toplum tarafından nasıl algılandığı ayrı bir mesele. Ancak bir kişi bu dili öğrenmek istiyorsa bunun için tüm koşullar mevcut" dedi.

Kırgız dili eğitim programlarının 20 yıl önce geliştirildiğini belirten Osmonaliyev, "Ancak bu programlar eski değil, her yıl geliştiriliyor. Artık büyük bir rekabet var. Devlet Dili Ulusal Komisyonu, herkese erişebilir programlar sunuyor. Sadece tutumumuzu değiştirmemiz ve bu programları araştırmaya başlamamız gerekiyor. Elbette henüz Rusça ve İngilizcenin seviyesine ulaşamadık ama ulaşmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Osmonaliyev, gazetecilerin devlet memurlarının Kırgızcayı bilmediği durumunda ne yapılacağı sorusuna, "Devlet ve belediye çalışanları Kırgızca bildiklerini ispatlayamamaları halinde işten çıkarılacak" yanıtını verdi.

Yeni devlet dili yasasına göre, hem devlet hem de özel kurumlar devlet dilini kullanmak zorunda. Kanuna göre, işlerinde Kırgızca kullanmak zorunda olan çalışanlar arasında devlet memurları, kolluk kuvvetleri, hakimler, milletvekilleri, akademik kadro yer alıyor.

Kırgızistan kanunlarına göre, devlet dili olarak Kırgızca, resmi dil olarak ise Rusça kullanılıyor.