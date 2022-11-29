Kırgızistan ve Özbekistan sınır sorununu çözdü

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Özbekistan ile sınırın belirlenmesine ilişkin anlaşmayı ve Andican (Kempirabad) barajının ortak yönetimine ilişkin anlaşmayı imzaladığı belirtildi. Bu iki anlaşma, her iki ülke meclisleri tarafından oybirliği ile onaylanmıştı.

Sınır sorunu karşılıklı arazi değişimiyle çözüldü

Kırgız-Özbek sınırının belirlenmesine ilişkin anlaşmaya göre; Özbekistan, Kırgızistan'a 19 bin 699 hektar arazi verecek. Andican barajının ortak yönetimine ilişkin anlaşmaya göreyse, barajın yer aldığı 4 bin 485 hektarlık arazi Özbekistan'a bırakılacak.

Ayrıca Özbekistan, Kırgızların su kaynaklarına ücretsiz ve engelsiz erişimini sağlayacak ve su kaynakları üzerine ek yapı inşa etmeyecek.

Sözkonusu sınır anlaşmaları, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirziyeyov'in imzalanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Sınır krizi

Özbekistan ile Kırgızistan arasında bin 379 kilometrelik ortak sınır bulunuyor. Taraflar uzun yıllar sınırın 200 kilometrelik kısmıyla ilgili mutabakat sağlayamıyordu.