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O ülkede yüz yüze eğitime ara. Sebebi korona değil

Kırgızistan’da tüm okullarda grip enfeksiyonun artması nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 09:31
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Kırgızistan’da grip nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi

O ülkede yüz yüze eğitime ara. Sebebi korona değil
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İHA’da yer alan bilgilere göre, Kırgızistan’da tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Dün Eğitim ve Bilim Bakanlığı, ülke bulunan toplam 2 bin 357 okuldan 204’ünde grip vakaları nedeniyle eğitime ara verildiğini açıklamasının ardından bugün ise tüm okullarda uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

24 ARALIK’A AKADAR SÜRECEK

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Nadira Cusupbekova, parlamentoda yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, enfeksiyon hastalıkların zirve yaptığını belirterek, “Vakaların artması nedeniyle ülkedeki tüm okulları uzaktan eğitime geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Cusupbekova, uzaktan eğitimin 24 Aralık'a kadar süreceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün itibarıyla grip vakalarının 9 bin 809’a yükseldiği ve vaka artışının yüzde 26,1 olduğu ifade edilerek, bugün ise 8 bin 730 vaka kaydedildiği ve düne göre vakalarda yüzde 11 düşüş yaşandığı aktarıldı.

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