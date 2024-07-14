Kırgızistan'da sel

Düzenleme: Kaynak: AA
Kırgızistan'da sel

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Oş bölgesinde etkili olan aşırı yağışın sel ve su baskınlarına yol açtığını bildirdi.

Kırgızistan'ın Oş bölgesinde etkili olan aşırı yağış, sel ve su baskınlarına neden olurken, Acil Durumlar Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada bölgedeki kapalı çarşı, yollar ve parklar su altında kalırken, sel nedeniyle Toloykon ve Özgür köylerindeki piknik alanlarında mahsur kalan 431 kişinin, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak güvenli alana nakledildiği ifade edildi.

Nookat ilçesinin Oş-Batken-Razzakov yolunun 57. kilometresinde su baskını nedeniyle yol geçici olarak kapatıldı.

Selden etkilenen bölgelerde 200'den fazla kurtarma ekibi, 20 asker ve 170 polis görevlendirildi.

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