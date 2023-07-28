Kırgızistan’daki Pobeda Dağı’na tırmanan 4 dağcı aranıyor

İHA'nın haberine göre; Dağcılar, 11 Temmuz’da zirveye çıkmaya çalıştıkları sırada kayboldu. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Son İletişim 19 Temmuz’da

Kaybolan dağcıların 3’ü Rus, 1’i Litvanyalı. Dağcıların son kez 19 Temmuz’da 6 bin 900 metre yükseklikten iletişime geçtikleri belirtildi. 24 Temmuz’da Litvanyalı dağcıdan uydu telefonu aracılığıyla yardım istendiği ve koordinatların verildiği aktarıldı. Ancak bölgeye gönderilen helikopterle yapılan arama kurtarma operasyonunda sonuç alınamadı.

Kırgızistan ve Rusya Ekipleri Çalışıyor

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya makamlarının arama kurtarma çalışmalarının yapılmasına ilişkin resmi talepte bulunduğunu bildirdi. Kırgızistan’dan da 23 kişilik bir ekip bölgeye gönderildi. Ekip, zirveye tırmanış sırasında çığ ve diğer tehlikeli koşulları dikkate alarak operasyonlarını yürütüyor.

Pobeda Dağı Zorlu Bir Zirve

Pobeda Dağı, Kırgızistan’ın Issık Gölü bölgesinde deniz seviyesinden 7 bin 439 metre yükseklikte yer alıyor. Orta Asya’nın en zor zirvelerinden biri olan Pobeda Dağı, sert iklim koşulları, yüksek rüzgarlar ve dik yamaçları nedeniyle dağcılık açısından büyük bir meydan okuma olarak görülüyor.