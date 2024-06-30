Kırgızistan’daki selde 5 kişi öldü

Kaynak: İHA
Kırgızistan’daki selde 5 kişi öldü

Kırgızistan'ın Oş bölgesinde, Nookat ilçesine bağlı Abşır-Ata köyünde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şaran-Say nehrinin taşması sonucu 1 köprü ve 10 elektrik hattının yıkıldığı, 7 evin su altında kaldığı bildirildi.

Sel sularına kapılan 7 kişiden 5'inin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilirken, 2 kişinin arama kurtarma ekipleri tarafından bulunması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca, 127 arama-kurtarma personelinin kamyonlar ve ekskavatörlerle bölgede çalışmalarını sürdürdüğü ve sel felaketinden etkilenen yüzlerce kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği aktarıldı.

Son Haberler
İsrail Savunma Bakanından Hizbullah’a tehdit Dünya
İsrail Savunma Bakanından Hizbullah’a tehdit
Milli futbolcunun eşi Almanya'yı karıştırdı Spor
Milli futbolcunun eşi Almanya'yı karıştırdı
Bursa’da korkutan yangın Gündem
Bursa’da korkutan yangın
Merkez Bankası kritik kararını verdi Ekonomi
Merkez Bankası kritik kararını verdi
Motosiklet ve otomobil çarpıştı Gündem
Motosiklet ve otomobil çarpıştı
Ece Seçkin eşini öpmelere doyamadı Magazin
Ece Seçkin eşini öpmelere doyamadı
Valilikten ormanlara yasaklama kararı Yerel Haberler
Valilikten ormanlara yasaklama kararı