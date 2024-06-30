Kırgızistan’daki selde 5 kişi öldü

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şaran-Say nehrinin taşması sonucu 1 köprü ve 10 elektrik hattının yıkıldığı, 7 evin su altında kaldığı bildirildi.

Sel sularına kapılan 7 kişiden 5'inin cansız bedenine ulaşıldığı belirtilirken, 2 kişinin arama kurtarma ekipleri tarafından bulunması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca, 127 arama-kurtarma personelinin kamyonlar ve ekskavatörlerle bölgede çalışmalarını sürdürdüğü ve sel felaketinden etkilenen yüzlerce kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği aktarıldı.