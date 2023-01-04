Kırgızistan'dan şarkıcılara yasak

Kırgızistan'da, halka açık kültürel etkinliklerde önceden kaydedilmiş şarkılar eşliğinde şarkı söylemek yasaklandı. Karar 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Kırgızistan Kültür Bakanlığı Basın Servisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, halka açık kültürel etkinliklerde önceden kaydedilmiş şarkılar eşliğinde şarkı söylemeyi yasakladığını duyurdu. Kırgız medya kuruluşları, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren kararın, Kültür Enformasyon ve Spor Bakanı Altınbek Maksutov tarafından imzalandığını aktardı.

CEZALAR BELİRSİZ

Belge, tiyatro, sinema salonu, müze, kulüp, kütüphane ve spor salonlarında düzenlenen devlete ait kültürel etkinliklerde dudak senkronizasyonunu yasaklıyor. Bu yasak aynı zamanda toplu halka açık etkinlikler için de geçerli.

Kuralı ihlal edenlere hangi cezaların verileceği belirsiz olsa da, sorumluluk ilgili etkinliklerin organizatörlerine ve ev sahiplerine ait olacak.