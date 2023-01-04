4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kırgızistan'dan şarkıcılara yasak

Kırgızistan, şarkıcıların halka açık konserlerde playback yapmasını yasakladı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:21
Takip Et

Kırgızistan'dan şarkıcılara playback yasağı

Kırgızistan'dan şarkıcılara yasak
+
Aa
-

Kırgızistan'da, halka açık kültürel etkinliklerde önceden kaydedilmiş şarkılar eşliğinde şarkı söylemek yasaklandı. Karar 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Kırgızistan Kültür Bakanlığı Basın Servisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, halka açık kültürel etkinliklerde önceden kaydedilmiş şarkılar eşliğinde şarkı söylemeyi yasakladığını duyurdu. Kırgız medya kuruluşları, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren kararın, Kültür Enformasyon ve Spor Bakanı Altınbek Maksutov tarafından imzalandığını aktardı.

CEZALAR BELİRSİZ

Belge, tiyatro, sinema salonu, müze, kulüp, kütüphane ve spor salonlarında düzenlenen devlete ait kültürel etkinliklerde dudak senkronizasyonunu yasaklıyor. Bu yasak aynı zamanda toplu halka açık etkinlikler için de geçerli.

Kuralı ihlal edenlere hangi cezaların verileceği belirsiz olsa da, sorumluluk ilgili etkinliklerin organizatörlerine ve ev sahiplerine ait olacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
1
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Gizli bilgi 6'lı masadan sızdı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
2
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
3
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
5
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Ahmet Çakar Antalya-Fenerbahçe maçındaki karara çok kızdı: MHK defolun gidin
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
6
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
﻿Biraya büyük zam. 'Artık lüks oldu' notuyla duyurdu
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
7
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Erdoğan'dan belediyelere operasyon hazırlığı. Konuşmasında ilk sinyali verdi
﻿Balıkesir Kepsut SYDV 1 işçi alacak
﻿Balıkesir Kepsut SYDV 1 işçi alacak
﻿Balıkesir Kepsut SYDV 1 işçi alacak
﻿Tunceli Pülümür SYDV 1 işçi alacak
﻿Tunceli Pülümür SYDV 1 işçi alacak
﻿Tunceli Pülümür SYDV 1 işçi alacak
﻿Manisa Seltaş 1 işçi alacak
﻿Manisa Seltaş 1 işçi alacak
﻿Manisa Seltaş 1 işçi alacak
﻿Taksici suç makinesi çıktı. İki kadına dehşeti yaşatmıştı
﻿Taksici suç makinesi çıktı. İki kadına dehşeti yaşatmıştı
﻿Taksici suç makinesi çıktı. İki kadına dehşeti yaşatmıştı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.