Kırık camlar yangın çıkardı

Kırık camlar yangın çıkardı
Düzenleme: Kaynak: İHA

Adıyaman’da kırık camlardan kaynaklı yangın çıktı ve depo malzemelerinin küle döndü.

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Kırık camlar yangın çıkardı 1

Adıyaman’da Yenigüven köyünde Hasan Karakoç’a ait bahçede yangın çıktı.

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Kırık camlar yangın çıkardı 2

Yangının kırık camlardan kaynaklı olduğu belirtildi. Yangın kısa sürede her yeri sardı.

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Kırık camlar yangın çıkardı 3

Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye jandama, itfaiye ve 1112 sevk edildi.

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Kırık camlar yangın çıkardı 4

İtfaiye ekiplerinin mücadelesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Kırık camlar yangın çıkardı 5

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

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Kırık camlar yangın çıkardı 6

Yangında ve depo malzemeleri küle döndü. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü açıklama yaptı.

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Kırık camlar yangın çıkardı 7

İtfaiye Müdürü Ali Doğan, “Vatandaşlarımız tarlalarında ürünü kaldırdıktan sonra tarlalarını sürmek için yaktıkları anız yangınları da var doğal olaylardan dolayı çıkan anız yangınları da var.

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Kırık camlar yangın çıkardı 8

Tabi ki sıcaklığında büyük bir etkisi var. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olması lazım.

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Kırık camlar yangın çıkardı 9

Biz günlük 30 kadar çıkış yapıyoruz. 30-35 kadar çıkış yapıyoruz. Ve bunların yüzde 85'i anız yangını. Geriye kalan 15'i kurtarma, normal rutin faaliyetlerdir” ifadelerini kullandı.

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