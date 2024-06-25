Kırık camlar yangın çıkardı

Adıyaman’da Yenigüven köyünde Hasan Karakoç’a ait bahçede yangın çıktı.
Yangının kırık camlardan kaynaklı olduğu belirtildi. Yangın kısa sürede her yeri sardı.
Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye jandama, itfaiye ve 1112 sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin mücadelesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Yangında ve depo malzemeleri küle döndü. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü açıklama yaptı.
İtfaiye Müdürü Ali Doğan, “Vatandaşlarımız tarlalarında ürünü kaldırdıktan sonra tarlalarını sürmek için yaktıkları anız yangınları da var doğal olaylardan dolayı çıkan anız yangınları da var.
Tabi ki sıcaklığında büyük bir etkisi var. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olması lazım.
Biz günlük 30 kadar çıkış yapıyoruz. 30-35 kadar çıkış yapıyoruz. Ve bunların yüzde 85'i anız yangını. Geriye kalan 15'i kurtarma, normal rutin faaliyetlerdir” ifadelerini kullandı.