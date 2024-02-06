Kırıkhan'daki bu binanın balkonlarını herkes kırık sanıyor. Oysa bina sapasağlam

Kaynak: Haber Merkezi
Kırıkhan'daki bu binanın balkonlarını herkes kırık sanıyor. Oysa bina sapasağlam
Hatay Kırıkhan’da eğri balkonlu olarak tasarlanan binayı görenler depremden hasar almış sanıyor. İşte sosyal medyada gündem olan o binanın hikayesi…

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilendi. Büyük yıkımın gerçekleştiği şehirlerden biri de Hatay oldu. Hatay’da onlarca bina yıkıldı, binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Hatay Kırıkhan’da bulunan bir bina ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Bina eğrili balkon şeklinde tasarlanmış. Binayı görenler ise korkuyor. Deprem nedeniyle binanın hasar aldığı sanılıyor ama bina aslında sapasağlam.

“KIRIKHAN APARTMANI”

Müteahhit Soner Kılıçoğlu ise bu durumdan bezdi. Vatandaşların binanın altına yürümediklerini ve araçlarını binanın önüne park etmediklerini açıklayan Kılıçoğlu “Değişik bir şey yapalım dedik. Eğri balkonlu bina yaptık, buna dünyanın parasını harcadık. Kırıkhan Apartmanı memlekete özgü bir şey olsun diye böyle bir şey yaptık. Depremden sonra binamıza ağır hasar verdiler. Hafif hasara çevirene kadar çok zorlandık. Binada normalde hiçbir şey yok. Millet altından geçmiyor, karşı tarafa geçiyorlar. Arabayla olan binanın altına park etmiyor. Depremden bu hale geldiğini zannediyorlar. Herkes binanın depremde bu hale geldiğini düşünüyor” dedi.

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“BİNANIN ÇÖKTÜĞÜNÜ DÜŞÜNENELER VAR”

Kılıçoğlu, "Bir müşterimiz ’neden böyle bir bina yaptınız sizin bu bina çökmeye başladı 6 yıl geçmesine rağmen’ dedi. Bu binanın çöktüğünü düşünenler var. Yine yaşlı bir teyze torunu ile kaldırımdan geçerken binanın balkonlarının eğri olduğunu görüp kaldırımdan yola geçtiler üzerimize devrilmesin diye." ifadelerini kullandı.

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