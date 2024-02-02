Depremde yıkılmayan ünlü binayı yıkayacaklar. Rezerv alan planında binaya yer verilmedi

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta, neredeyse ayakta kalan tek bina olan "İnşaat Mühendisleri Odası" (İMO) binasının yıkılacağı iddia edildi. Kahramanmaraş İMO Şube Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran, söz konusu binanın yıkılıp yıkılmayacağı hakkında kendilerine bilgi verilmediğini ve rezerv alan ilan edilen kent merkezine ilişkin planlarda binanın bulunmadığını fark ettiklerini söyledi.

“BİNANIN YOK SAYILDIĞINI GÖRÜYORUZ”

Buğra Dalkıran, rezerv alan ilan edilen bölgelerde, yıkım kararı alındığında gidilecek bir yol kalmadığını vurguladı ve “Bu bina depremin simgesi haline geldi. Hiç zarar görmeden ayakta kaldı. Belki bir kısmının müze olarak değerlendirilmesi bile düşünülebilir. Buna rağmen yıkılacağı söylentilerini duyuyoruz ve planlarda bu binanın yok sayıldığını görüyoruz” açıklamasını yaptı.

ARKASINDAKİ CAMİ KALACAK

Kent merkezinin rezerv alan ilan edilmesi sonrasında, İMO binasının yıkılacağı fakat hemen arkasında yer alan caminin ise muhafaza edileceği iddiası ortaya atıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası binası, 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen kent merkezinde bulunuyor ve neredeyse tüm binalar yerle bir olurken İMO binasında hafif sayılabilecek bir hasar bile oluşmadı. Bina, bilim ve tekniğe uygun olarak yapılan binaların ayakta kalabileceğinin altını çizmesi açısından bir simge haline geldi.