7.2'lik depremin görüntüsü tüyleri diken diken etti. Karşıdaki bina o kadar sağlam ki

Kırgızistan Sincan sınır bölgesinde 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremin şiddeti bir vatandaşın telefonu tarafından an be an kaydedildi. Tüyleri diken eden görüntülerin yanı sıra karşıdaki binanın dayanıklılığı dikkatlerden kaçmadı.