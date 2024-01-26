7.2'lik depremin görüntüsü tüyleri diken diken etti. Karşıdaki bina o kadar sağlam ki

Kaynak: Haber Merkezi Serhat Ağa
7.2'lik depremin görüntüsü tüyleri diken diken etti. Karşıdaki bina o kadar sağlam ki
Kırgızistan Sincan sınır bölgesinde 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında meydana gelen depremin şiddeti bir vatandaşın telefonu tarafından an be an kaydedildi. Tüyleri diken eden görüntülerin yanı sıra karşıdaki binanın dayanıklılığı dikkatlerden kaçmadı.

Kırgızistan’ın Sincan ile sınır olan bölgesinde 4 gün önce saat 21.09 sıralarında yerin 10 kilometre derinliğinde 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü Kızıl-Su olarak tespit edildi. Deprem çevre ülkeler tarafından da net bir şekilde hissedildi. Ülkenin Acil Durumlar Bakanlığı tarafından meydana gelen depreme ilişkin yapılan açıklamada ülke genelinde can veya mal kaybı olmadığı belirtildi.

Depremin ardından soğuk havalara rağmen insanlar kendilerini tedbirlerini aldıktan sonra sokağa attı. Deprem anına ait videolar sosyal medyada yayılırken bir video depremin ne derece şiddetli olduğunu gözler önüne serip tüyleri diken diken etti.

Görüntülerde otomobilin, elektrik direklerinin inanılmaz bir şekilde sallanmasının yanı sıra hemen arkada duran bina dikkatleri çekti.

Yeryüzüne yakın ve yıkıcı boyutlarda olan depremde evin sağlam yapılmış olması bir kere daha depremin değil, tedbirsizliğin can aldığının en son örneği oldu.

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