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Kırıkkale Üniversitesi 45 akademik personel alacak

Kırıkkale Üniversitesi, öğretim üyesi olarak istihdam etmek üzere 45 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 12 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 11:46
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Kırıkkale Üniversitesi 45 akademik personel alacak
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’nde belirtilen esaslar çerçevesinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki şartları taşımak koşulu ile öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren, 15 gündür.

İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilanın yayım tarihi itibariyle saat 08.30’dan, 15’inci günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 17.30’a kadar ilan detaylarının da belirtildiği https://pdbilan.kku.edu.tr/ web adresinden on-line olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

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