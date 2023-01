Kırıkkale Üniversitesi akademik personel alacak

Resmi Gazete'de Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Başvuracak adaylar, ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünü; özel yetenekle öğrenci alan programlar ile yabancı dil puanı ile öğrenci alan programlardan mezun olanlar ise başvurularında herhangi bir ALES puan türünü tercihen kullanabileceklerdir.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- ilanda yer alan kadrolara başvurabilmek için, adayların giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşmı doldurmamış olmaları gerekir.

5- Devlet yükseköğretim kuramlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

6- Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması gerekir.

7- Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında 4'lük ve 5'lik not sistemleri ile lisans mezuniyet notu bulunan adayların, 100'lük not sistemine eşdeğerliği "Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu" ile hesaplanır.

8- Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 07.03.2017 tarihli toplantısında aiman karar gereği, 06.02.2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği'nde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak, 2016-2017 güz yarıyılından itibaren, azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami sürelerinin dolması sebebiyle kadrolarıyla ilişikleri kesilen ve 2016-2017 güz döneminde azami öğrencilik süreleri yeniden başlayan araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadro ilanlarına başvuramazlar.

MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, 7'nci maddenin 4'üncü ve 5'inci fıkraları kapsamındaki öğretim görevlisi kadrosuna atanacak olanlarda, yükseköğretim kuramlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENİLEN BELGELER

I - Başvuru Dilekçesi (Dilekçe Örneğine https://personel.kku.edu.tr/ldari/Savfa/fndex7Sayfa4tormVeDokuniaiilar internet adresinden ulaşılabilir.) *

2- Özgeçmiş (Fotoğraflı)

3- ALES Sonuç Belgesi *

4- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi *

5- Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi **

6- Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

7- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına dair, Askerlik Durum Belgesi *

8- Adli Sicil Kaydı Belgesi *

9- Lisans Transkripti **

10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kuramımda çalışan veya daha önce kamu kuramlarında hizmeti olanlar için.) ***

11- SGK Hizmet Dökümü (Sigortalı hizmeti bulunanlar için) ***

12- Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya E-Devlet üzerinden alınmış Nüfus Kayıt Ömeği *

13- Öğrenci Belgesi **

* (Başvuru Açıklamaları 6'ncı, S'inci ve 10'uncu maddelere bakınız.)

** (Başvuru Açıklamaları 7'nci, 8'inci ve 10'uncu maddelere bakınız.)

*** (Başvuru Açıklamaları 10'uncu maddesine bakınız.)

BAŞVURU VE DİĞER AÇIKLAMALARI

1- İlana başvuru süresi; ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

2- İlanda belirtilen kadrolara başvurular, ilanın yayım tarihi itibariyle saat 08.30'daıı, 15'inci günün sonunda mesai saati bitimi olan saat 17.30'a kadar ilan detaylarının da belirtildiği bttps://pdbiloıı.kltu.eilu.tr/ web adresinden çevrim içi olarak yapılacak olup, şahsen vc posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

3- Adaylar, ilanda yer alan kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, aynı ilan dönemi içerisinde birden &zla kadroya başvurduğu tespit edilen adayların tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır.

4- Başvuru platfonuundaki belge yükleme alanlan yalnızca PDF formatındaki dosyaların yüklenmesine izin vermektedir.

5- Adayların ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri, eksiksiz olarak başvuru platformunda her belge için belirlenmiş alana yüklemeleri ve çoklu belge yüklemeyi gerektiren alanlara, PDF dosyalarının birleştirilmesi suretiyle yükleme yapmaları gerekmekledir.

6- İstenilen belgelerden; ALES Sonuç Belgesi, Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi, Askerlik Durum Belgesi, Adli Sicil Kaydı Belgesi vc Nüfus Kayıt Örneğinin üzerinde doğrulama kodu/karekod bulunması gerekmektedir.

7- Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgeleri ve Transkriptlor ile Öğrenci Belgelerinin, E-Devletten alınan doğrulama kodıı/karekudu bulunan belge olması veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı mühürlü belge olması ve yurtdışından alman diplomalarının denkliğinin onaylanmış olmaları gerekmektedir.

8- Eksik belge veya ilan şartlarını değerlendirmeye engel olacak şekilde eksik bilgi bulunan belge ile yapılan, karekodıı olmayan/okunamayan, doğrulatmayan ve imzasız "Başvuru Dilekçesi" ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

9- İlan edilen kadrolara atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 38'inet maddesi hükümlerine istinaden 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

10- E-Devletten alman belgelerin başvuru takvimi içerisinde alınmış, güncel tarihli olması gerekmektedir.

11-İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular ile yanlış beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir bak talep edemeyeceklerdir.

12-Başvuru, değerlendirme, yerleştirme ve atanma süreçlerine ilişkin Üniversitemiz web sayfasından yapılacak olan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

13- Üniversitemiz zorunlu hallerde ilan ve sınav takviminde değişildik yapma ve ilanı her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar.

14- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

