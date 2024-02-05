Kırıkkale Üniversitesi’nde skandal. Türk Dünyası paneline soruşturma

Kaynak: Haber Erk
Kırıkkale Üniversitesi’nde skandal. Türk Dünyası paneline soruşturma
Kırıkkale Üniversitesi’nde düzenlenen Türk Dünyası panelinde skandal bir olay yaşandı. Panelde yapılan konuşmaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Kırıkkale Üniversitesi Genç Maliyeciler Topluluğunca 16 Kasım 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılında Türk Dünyası” konulu panel gerçekleştirildi.

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Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Ersan Aslan’ın talimatı doğrultusunda Türk Dünyası panelinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya konuşma yaptığı için Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seyfi Yıldız ve Maliye Topluluğu başkanı Betül Ögetay hakkında soruşturma başlatıldı.

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