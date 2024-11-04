Kırıkkale’de dolmuş kavgası: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Kırıkkale’de dolmuş kavgası: 1 yaralı

Kırıkkale’de şehiriçi terminalde dolmuş şoförleri M:YE ile E.C arasında yolcu taşıma kavgasında silahlar konuştu. Yolcu taşıma kavgasında E.Ç., yanında bulundurduğu tabancayı ateş ederek M.Y.E.'nin bacaklarından yaraladı.

Kırıkkale'de dolmuş şoförleri arasında "yolcu taşıma" sebebiyle çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla yaralandı.

Olay, Gürler Mahallesi şehiriçi terminalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dolmuş şoförleri M.Y.E. ile E.Ç. arasında "yolcu taşıma" kavgası tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle E.Ç., yanında bulundurduğu tabancayı ateş ederek M.Y.E.'nin bacaklarından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

aw322318-01.jpg

aw322318-05.jpg

Son Haberler
15 milyonluk vurgun! 300 kişinin tatil hayali kabusa döndü
15 milyonluk vurgun! 300 kişinin tatil hayali kabusa döndü
Yunanistan'da deprem (4 Kasım 2024)
Yunanistan'da deprem
Şanlıurfa'da 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı
Şanlıurfa'da 10 günlük eylem ve etkinlik yasağı
Trabzonspor’da kongre tarihi belli oldu
Trabzonspor’da kongre tarihi belli oldu
Kocaeli’de direğe çarpan jandarma aracı takla attı: 2 jandarma yaralı
Direğe çarpan jandarma aracı takla attı: Yaralılar var