Kırıkkale'de Gelecek Partisi'nden İYİ Parti'ye katılım

Savaş Atıcı - Yeniçağ/Kırıkkale

İYİ Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Korkmaz, yaklaşık 2 yıldır Gelecek Partisi İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyledi.

"BİZE EN YAKIN FREKANSI TUTTURABİLDİĞİMİZ İYİ PARTİ'Yİ TERCİH ETTİK"

Emek verildiğinde bir hedeflerinin olması gerektiğini aktaran Korkmaz, "Bir hedef koyacağız ki o hedefe emek vereceğiz, sonuca gideceğiz. Ben 2 yıldır il başkanlığı görevini ifa ettim, mücadelesini verdim. Sonuca gidemeyeceğimi anladım. Vereceğimiz emek boşa gidecek. Döndük, dolaştık, düşündük ve bize en yakın frekansı tutturabildiğimiz İYİ Parti'yi tercih ettik." diye konuştu.

2 İLÇE YÖNETİMİ DE İYİ PARTİ'YE KATILDI

Korkmaz, il yönetiminin yanı sıra merkez, Balışeyh ve Yahşihan ilçe başkanları ve yönetimleriyle katılım sağladıklarını dile getirdi.

İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Kuzucu da İYİ Parti'nin güçlenmesiyle Kırıkkale'nin de güçleneceğini belirtti.