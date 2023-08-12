Kırıkkale'de Gelecek Partisi'nden İYİ Parti'ye katılım

Gelecek Partisi Kırıkkale İl Başkanı Murat Korkmaz ve yönetimi, İYİ Parti'ye geçti.

Kırıkkale'de Gelecek Partisi'nden İYİ Parti'ye katılım

Savaş Atıcı - Yeniçağ/Kırıkkale

İYİ Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan Korkmaz, yaklaşık 2 yıldır Gelecek Partisi İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyledi.

"BİZE EN YAKIN FREKANSI TUTTURABİLDİĞİMİZ İYİ PARTİ'Yİ TERCİH ETTİK"

Emek verildiğinde bir hedeflerinin olması gerektiğini aktaran Korkmaz, "Bir hedef koyacağız ki o hedefe emek vereceğiz, sonuca gideceğiz. Ben 2 yıldır il başkanlığı görevini ifa ettim, mücadelesini verdim. Sonuca gidemeyeceğimi anladım. Vereceğimiz emek boşa gidecek. Döndük, dolaştık, düşündük ve bize en yakın frekansı tutturabildiğimiz İYİ Parti'yi tercih ettik." diye konuştu.

whatsapp-image-2023-08-12-at-18-36-43.jpeg

2 İLÇE YÖNETİMİ DE İYİ PARTİ'YE KATILDI

Korkmaz, il yönetiminin yanı sıra merkez, Balışeyh ve Yahşihan ilçe başkanları ve yönetimleriyle katılım sağladıklarını dile getirdi.

İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Kuzucu da İYİ Parti'nin güçlenmesiyle Kırıkkale'nin de güçleneceğini belirtti.

whatsapp-image-2023-08-12-at-18-36-43-1.jpeg

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Şener Üşümezsoy yeni depremin olacağı yeri bas bas bağırarak açıkladı. Bugün olan Malatya depremlerini geceden bilmişti
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
Eris varyantı nedir? Kovid Eris varyantı belirtileri neler?
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
YÖK’ün Danıştay’ı takmadığı ortaya çıktı: Öğretmenlerin mağduriyetine 3’üncü kez sessiz kalıyor
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
Çöken kaportaya kaynar su dökülür mü? Kaportacıların az bilinen yöntemi işe yarıyor mu?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Galatasaray'da Kayseri karşısında sürpriz 11 Spor
Galatasaray'da Kayseri karşısında sürpriz 11
Türkiye'nin geleceği akademisyenler geçim kaygısıyla yurt dışına göçtü Güncel
Türkiye'nin geleceği akademisyenler geçim kaygısıyla yurt dışına göçtü
Tarkan ile Filenin Sultanlarından bomba klip. Öp şarkısı yeniden yorumlandı Magazin
Tarkan ile Filenin Sultanlarından bomba klip. Öp şarkısı yeniden yorumlandı
Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarından sonra tüccar topu TMO'ya attı Güncel
Erdoğan'ın açıkladığı fındık fiyatlarından sonra tüccar topu TMO'ya attı
CZN Burak Özdemir takipçilerini ürküttü. Görenler gözlerine inanamadı Magazin
CZN Burak Özdemir takipçilerini ürküttü. Görenler gözlerine inanamadı
Beşiktaş'taki çöken binada 22 yaşındaki stajyer mimar hayatını kaybetti Güncel
Beşiktaş'taki çöken binada 22 yaşındaki stajyer mimar hayatını kaybetti