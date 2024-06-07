Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda ele geçirildi...

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarına devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda son bir haftada operasyonlar gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 16 bin 840 makaron, 20 litre kaçak etil alkol, 419 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 4 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.