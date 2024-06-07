Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda ele geçirildi...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda ele geçirildi...

Kırıkkale'de polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ürün ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda son bir haftada operasyonlar gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 16 bin 840 makaron, 20 litre kaçak etil alkol, 419 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 4 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

aw222004-03.jpg

aw222004-02.jpg

aw222004-01.jpg

Son Haberler
Mini etekli genç kızın Anıtkabir ziyareti sosyal medyayı karıştırdı Yaşam
Mini etekli genç kızın Anıtkabir ziyareti sosyal medyayı karıştırdı
Irak'ın kuzeyinde operasyon. 2 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Irak'ın kuzeyinde operasyon. 2 terörist etkisiz hale getirildi
Müezzinden kaçak elektriğe destek anonsu: Elektrik ekiplerine kapınızı açmayın Gündem
Müezzinden kaçak elektriğe destek anonsu: Elektrik ekiplerine kapınızı açmayın
Ne diyorsun Aziz Yıldırım! Ali Koç bunu mu yaptı? Mourinho unutmaz bu söylediğini Spor
Ne diyorsun Aziz Yıldırım! Ali Koç bunu mu yaptı? Mourinho unutmaz bu söylediğini
4 aydır takip ediliyorlardı. 15 kişi yakalandı Yerel Haberler
4 aydır takip ediliyorlardı. 15 kişi yakalandı
Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü’nün skandal ifadeleri ortaya çıktı Gündem
Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü’nün skandal ifadeleri ortaya çıktı
Otomobil sürüye çarptı: 18 koyun telef oldu Yerel Haberler
Otomobil sürüye çarptı: 18 koyun telef oldu