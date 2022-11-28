28 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Karayolunu tarlaya çeviren kaza

Kırıkkale'de kontrolden çıkan şeker pancarı yüklü TIR, karşı şeride geçerek metrelerce sürüklendi. Bazı araçlar, ters şeride geçen TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 08:54
Takip Et

Kırıkkale'de karayolunu tarlaya çeviren kaza

Karayolunu tarlaya çeviren kaza
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldi. H.B.K. idaresindeki 42 AAD 857 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçerek metrelerce sürüklendi. 

Devrilen TIR'ın dorsesindeki şeker pancarları etrafa saçıldı. Şehirler arası ulaşımın sağlandığı karayolu da araç trafiğine kapandı. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. 

Hastaneye gitmeyi reddeden tır sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı, sağlık ekiplerince de ambulansta tedavi edildi. Bir süre araç trafiğine kapanan karayolu, devrilen TIR'ın vinçle kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
1
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
2
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez o görüntülere farklı bir yorum getirdi. Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etmişti
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
3
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na aday çağrısı: Tekrarı olmayacak bu seçimde...
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
4
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dün söyledi. Bu sabah söylediği yerde deprem oldu
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
5
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿TOKİ'den İstanbul için beklenen açıklama geldi
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
6
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Mansur Yavaş'tan gülümseten jest. Gençler utanıp yanına gelemeyince
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
7
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Almanya İspanya karşısında nasıl uyandı? Sedat Kaya açıkladı
﻿Van’da terör operasyonu: 27 gözaltı
﻿Van’da terör operasyonu: 27 gözaltı
﻿Van’da terör operasyonu: 27 gözaltı
﻿Anneliğe nasıl hazır olunmalı?
﻿Anneliğe nasıl hazır olunmalı?
﻿Anneliğe nasıl hazır olunmalı?
﻿Ördek çiftliğinde kuş gribi alarmı
﻿Ördek çiftliğinde kuş gribi alarmı
﻿Ördek çiftliğinde kuş gribi alarmı
﻿Yağ tenekelerine gizlenmiş 6 kilo 850 gram esrar ele geçirildi
﻿Yağ tenekelerine gizlenmiş 6 kilo 850 gram esrar ele geçirildi
﻿Yağ tenekelerine gizlenmiş 6 kilo 850 gram esrar ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.