Kırıkkale'de korkutan kaza! Alkol yüklü tır devrildi

Kaynak: İHA
Kırıkkale'de korkutan kaza! Alkol yüklü tır devrildi

Kırıkkale'de kontrolden çıkan alkol yüklü tırın devrildiği kazada, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerinde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Tokat'a seyir halinde olan S.K. idaresindeki 06 FBK 690 plakalı alkol yüklü Mercedes tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Alkol ürünleri ise yola saçıldı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafik ekiplerince yol güvenliği sağlanarak araç trafiği alternatif yoldan yönlendirildi. İtfaiye ekipleri tarafından da tırın yanma riskine karşı tedbir alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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