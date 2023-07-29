Kırıkkale'de orman yangını

Kırıkkale'de gece saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin kısa sürede yaptığı söndürme çalışmasıyla kontrol altına alındı.

KAYNAK: İHA
Kırıkkale'de orman yangını

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Ahılı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanda çıkan yangının fark edilmesi üzerine olay yerine belediye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yaklaşık 10 dakikada yangının çıktığı bölgeye ulaşan ekipler, çam ağaçlarının bulunduğu bir dönümlük alanda çıkan yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri, köpük ve su ile soğutma çalışmalarını yaptı.

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Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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