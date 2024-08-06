Kırıkkale'de tarım arazisi kavgası! 3 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de tarım arazisi kavgası! 3 ölü

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde bir tarım arazisinin sulanmasıyla ilgili çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Tarım arazisi kavgası! 3 ölü

Olay, Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyündeki bir tarım arazisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.Ç. ile Satılmış Cesur (69), İbrahim Cesur (54) ve Satılmış Cesur (17) arasında tarım arazisinin sulanması konusunda tartışma çıktı.

Tartışma sırasında E.Ç., yanında taşıdığı tabanca ile Satılmış Cesur, İbrahim Cesur ve Satılmış Cesur'a ateş etti.

Kurşunların hedefi olan üç kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, saldırının gerçekleştiği tarım arazisinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

E.Ç., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, E.Ç. ile öldürdüğü şahıslar arasında akrabalık bağı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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