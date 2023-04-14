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Arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. F.N., kavga esnasında yanındaki tabancayla husumetlisi H. A.'yı tabancayla vurarak öldürdü.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 19:22
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Kırıkkalede yaşanan arazi anlaşmazlığında kan aktı

Arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı
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(AA) Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Güzelyurt köyünde aralarında bir süredir arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan F.N. ile H.A. (44), tarlada tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda F.N, yanındaki tabancayla Haydar A'ya ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan Haydar A, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.N, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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