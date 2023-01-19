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Kırıkkale'de öldürülen zabıta ile ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de çıkan kavgada zabıta memurunun bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 10:53
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Kırıkkale'de zabıta memurunun bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de öldürülen zabıta ile ilgili 1 şüpheli tutuklandı
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Çalılıöz Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi yakınlarında zabıta memuru H.B'nin (31) öldürülmesinin ardından gözaltına alınan Y.E.Y, H.K. ve B.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.Y. ile Y.E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden N.Y'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Zabıta memuru H.B. (31) ile husumetli olduğu belirtilen Y.E.Y, H.K, N.Y. ve B.Y. arasında, dün Çalılıöz Mahallesi'nde tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçakla yaralanan H.B, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kavgaya karıştıkları öne sürülen Y.E.Y, H.K, N.Y. ve B.Y. gözaltına alınmış, H.K, ifadesinde H.B'yi bıçakladığını itiraf etmişti. (AA)

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