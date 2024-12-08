Kırıkkale’deki yangında korku dolu anlar yaşandı

Yangın, Kaletepe Mahallesi 1004. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.'ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere hızla müdahale etti.

Yangın sırasında evde bulunan mutfak tüpleri, ekipler tarafından güvenli bir alana taşındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.