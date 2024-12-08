Kırıkkale’deki yangında korku dolu anlar yaşandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kırıkkale’deki yangında korku dolu anlar yaşandı

Kırıkkale’de tek katlı müstakil bir evde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye müdahale ederek söndürdü.

Yangın, Kaletepe Mahallesi 1004. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.'ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere hızla müdahale etti.

Yangın sırasında evde bulunan mutfak tüpleri, ekipler tarafından güvenli bir alana taşındı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kırıkkale’deki yangında korku dolu anlar yaşandı

Kırıkkale’deki yangında korku dolu anlar yaşandı

Son Haberler
Sinop'ta pazar yerinde yangın paniği
Sinop'ta pazar yerinde yangın paniği
Esad'ın evi yağmalandı. Garajındaki lüks araçlara el konuldu
Esad'ın evi yağmalandı. Garajındaki lüks araçlara el konuldu
Netanyahu, İsrail-Suriye sınırını ziyaret etti
Netanyahu, İsrail-Suriye sınırını ziyaret etti
Kırıkkale’deki yangında korku dolu anlar yaşandı
Kırıkkale’deki yangında korku dolu anlar yaşandı
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı
Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı