Kırım’da mühimmat deposu vuruldu. Patlamalar hala devam ediyor

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’daki mühimmat deposunda Ukrayna’nın hava saldırısı sonucu yangın çıktığı öne sürüldü. Görüntülerde patlamaların hala devam ettiği görüldü.

KAYNAK: İHA
Kırım’da mühimmat deposu vuruldu. Patlamalar hala devam ediyor

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da bir askeri üste yangın çıkması nedeniyle en az 2 bin kişi tahliye edildi.

Rusya’nın kontrolündeki Kırım Yarımadası'na bağlı Kirovske bölgesinde gece saatlerinde bir askeri üste yangın çıktı. Şiddetli yangında alevler gökyüzünü aydınlatırken, çevreyi duman kapladı. Patlama seslerinin de duyulduğu yangının henüz kontrol altına alınamadığı öğrenildi.

Rusya’ya bağlı Kırım Valisi Sergey Aksenov yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle 4 yerleşim bölgesindeki en az 2 bin kişinin tahliye edildiğini ve yakındaki bir otoyolun trafiğe kapatıldığını söyledi.

Yangının nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Rus basınında çıkan haberlerde yangının Pazartesi günü Kırım Köprüsü’ne düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 çocuk yaralanmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’yı suçlayarak, olayı “terör saldırısı” olarak nitelendirmişti.

GAZETECİ GÜLSÜM KHALİLOVA GÖRÜNTÜ PAYLAŞTI

Gazeteci Gülsüm Khalilova, vurulan mühimmat deposuna ait görüntüyü sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

İşgal altındaki Kırım'da gece mühimmat deposu vuruldu. Mühimmat patlamaları hala devam ediyor.

Ukrayna İstihbarat Başkanı Budanov, Kırım'da çıkan yangının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Devlet Güvenlik Teşkilatının başarılı bir operasyonu sonucunda çıktığını duyurdu.

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