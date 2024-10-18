Kırklareli 12 kaçak yakalandı.

Kaynak: DHA
Kırklareli 12 kaçak yakalandı.

Kırklareli'de sürücüleri polisin ihtarına uymayan 2 hafif ticari araçta yapılan denetimlerde 12 kaçak ile 3 organizatör yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen 2 hafif ticari araçta kaçakların bulunduğunu belirledi. Takibe alınan araçların sürücüleri, ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı.

Takviye ekiplerin de devreye girmesiyle takip edilen araçlar Pınar Mahallesi'nde durduruldu. Kontrol edilen araçlarda 12 kaçak yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatörler N.G., S.İ. ve M.A, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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