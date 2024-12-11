Kırklareli emniyetine 22 araç teslim edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırklareli emniyetine 22 araç teslim edildi

Üç ayrı derneğin işbirliğiyle alınan 22 araç ve 3 motor düzenlenen törenle Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Kırklareli ile Lüleburgaz Huzurlu ve Güvenli Yaşam İçin Dayanışma Derneği işbirliğinde Kırklareli'ne alınan yeni 22 araç ve 3 motosiklet teslim töreni yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü sosyal tesislerinde düzenlenen törene Kırklareli Valisi Uğur Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, İl Jandarma Komutan vekili Yusuf Yurdugül ile kurum müdürleri ve polis memurları katıldı.

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Törende konuşan Vali Turan, gece gündüz demeden çalışan polis ekiplerinin başarıların devamını diledi.

Turan, geçtiğimiz yıllara göre olayların aydınlatılmasında ekiplerin yol kat ettiğini söyledi.

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Daha sonra İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu konuşma yaptı.

Çamuroğlu, suç oranlarında kentte azalış olduğunu belirterek üstün gayret gösteren polis memurlarına teşekkür etti.

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Çamuroğlu, Kırklareli'ne kazandırılan 22 adet otomobil ile 3 adet motosiklet ile kentin daha huzur ve daha güvenliliğinin artması konusunda güç vereceğini söyledi.

Konuşmaların ardından dualar edilerek hayvan kesildi. Daha sonra araçlar teslim edildi.

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