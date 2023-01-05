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Kırklareli Vize Belediyesi 1 personel alacak

Kırklareli Vize Belediyesi, bünyesinde su endeks okuma personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 10:14
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Kırklareli Vize Belediyesi 1 personel alacak

Kırklareli Vize Belediyesi 1 personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Kırklareli Vize Belediyesi, bünyesinde su endeks okuma personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak,

En az Lise mezunu olması,

Vize ilçesinde ikamet etmek,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerlik yapacak olanların, askerliğe başvuru belgeleri)

Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak.

Erkek olması.

Emekli olmaması.

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adli sicil kaydı

Diploma fotokopisi

Askerlik Belgesi

Sağlık raporu

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

İşkurt kayıt belgesi

İkametgah belgesi

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