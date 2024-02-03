Kırklareli’de devrilen tren kaldırılarak demiryolu yeniden ulaşıma açıldı

Kırıkkale-Ankara konvansiyonel demiryolunda dün sabah saatlerinde meydana gelen göçük sebebiyle hattın dolgu malzemesiyle kapanması hatta ilerleyen zift yüklü trenin lokomotifi ve 3 vagon raydan çıkarak devrilmesine sebep oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri, 2 büyük vinç ve iş makinalarıyla yürüttüğü çalışmalarını tamamlarken, devrilen lokomotif ve vagonlar kaza alanından kaldırdı.

Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği lokomotif, başka bir lokomotif ile ray üzerinde yürütülerek Yahşihan İstasyonu'na çekildi. Kaza sonucu yaralanan iki makinist ise hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.