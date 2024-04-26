Kırklareli’de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesi ile kent merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı.
Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili F.A., C.Ç.İ., S.A. ve E.I. gözaltına alınırken, işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.