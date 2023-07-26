Kırklareli'deki tarla yangını İstanbul yönündeki trafiği felç etti

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde hasat sonrası bir tarlada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek korku ve paniğe neden oldu.

KAYNAK: AA
Kırklareli'deki tarla yangını İstanbul yönündeki trafiği felç etti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; yangın, kenti İstanbul’a bağlayan kara yolunu da kapatarak trafiği durma noktasına getirdi.

Ekipler Seferber Oldu

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, rüzgarın da etkisiyle alevler tarım arazileri ve ağaçlara sıçradı. Olay yerine AFAD, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ve belediyelere ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da traktörlerle tarlaları sürerek yangının yayılmasını önlemeye çalıştı.

Yol Güvenliği İçin Kapatıldı

Yangın sırasında bölgede yoğun duman oluştu. Bu nedenle İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kırklareli’nden İstanbul’a ulaşımın sağlandığı kara yolunu araç trafiğine kapattı. Yolun alternatif güzergahlara yönlendirildiği belirtildi.

Vali Yardımcısı ve Kaymakam da Bölgedeydi

Yangınla ilgili inceleme yapan Kırklareli Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de yangın bölgesine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Yangın 3 Saatte Söndürüldü

Ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürüldü. Yangında zarar gören tarım arazileri ve ağaçların sayısının tespit edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

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