Kırklareli’nde CHP’nin seçim sonuçlarına itirazı reddedildi

Kaynak: İHA
Kırklareli’nde CHP’nin seçim sonuçlarına itirazı reddedildi
Kırklareli'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart yerel seçimlerinde elde edilen sonuçlara yaptığı itiraz, Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Derya Bulut 21 bin 173 oy alırken, CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu 20 bin 770 oy almıştı. Oy sayımının ardından, bir sandıkta Bulut'un oylarının başka partiye yazıldığının fark edilmesi üzerine Seçim Kurulu tarafından yapılan düzeltmeyle Bulut'un oyu 21 bin 287'ye yükseldi. Bu düzeltmeyle birlikte Bulut ile Kesimoğlu arasındaki oy farkı 517'ye çıktı.

CHP Kırklareli İl Başkanlığı, seçim sonuçlarına itirazda bulunarak, bazı sandıklarda tutanakların eksik ve usulsüz olduğu, mühürlerin tam olarak kontrol edilmediği ve oy pusulalarının sayımında hata yapıldığı gibi iddialar ortaya atmıştı.

Merkez İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin itirazlarını inceledikten sonra, herhangi bir usulsüzlük ve hata tespit edilemediğine karar vererek itirazları reddetti. CHP'nin bu karara itiraz edip etmeyeceği ise bilinmiyor.

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