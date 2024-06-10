Kırklareli'nde feci kaza

Edinilen bilgilere göre, Demircihalil köyü civarında Z.A.G. tarafından yönetilen 34 TK 1120 plakalı tır, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, tır sürücüsü Z.A.G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tırda bulunan B.A. ise yapılan ilk yardımın ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, Bulgaristan'a giden yol bir süreliğine trafiğe kapandı.