5 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kırklareli’nde hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kırklareli’nde hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kırklareli’nde bulunan bir ev inşaatından demirleri çalanlar için operasyon düzenlendi. 

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 14:33
Takip Et

Kırklareli’nde hırsızlık operasyonu

Kırklareli’nde hırsızlık şüphelileri yakalandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Kırklareli’nde bir ev inşaatından hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Müsellim köyünde bir ev inşaatından demirlerin çalındığını fark edenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri yaklaşık 1.5 ton ağırlığında ve 25 bin lira değerinde olan inşaat demirlerinin çalındığını tespit etti.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı.
Öte yandan çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
1
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Kim bu ismi duyulmamış 5.3 milyar dolar serveti olan Türk. Türkiye'nin en zengin yeni ismi belli oldu. Tanınmış zenginleri geride bıraktı
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
2
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Biden: Yapay zeka, ekonomi ve ulusal güvenlik için risk barındırabilir
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
3
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Aziz Yıldırım kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
4
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Diyarbakır'da bıçaklı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
5
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿Haluk Levent'in geçtiği ünlüler. En güvenilir ünlüler anketinde herkesi ezdi geçti
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
6
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿En düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
7
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
﻿TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı
﻿Galatasaray transfere yöneldi. Yönetim'in gözü iki yıldızda
﻿Galatasaray transfere yöneldi. Yönetim'in gözü iki yıldızda
﻿Galatasaray transfere yöneldi. Yönetim'in gözü iki yıldızda
﻿İstanbul’da baraj suyuna kimyasal atık karıştı! Bakanlık inceleme başlattı…
﻿İstanbul’da baraj suyuna kimyasal atık karıştı! Bakanlık inceleme başlattı…
﻿İstanbul’da baraj suyuna kimyasal atık karıştı! Bakanlık inceleme başlattı…
﻿Fransa'da hükümetle sendikalar emeklilik konusunda anlaşamadı
﻿Fransa'da hükümetle sendikalar emeklilik konusunda anlaşamadı
﻿Fransa'da hükümetle sendikalar emeklilik konusunda anlaşamadı
﻿Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını lanetliyoruz
﻿Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını lanetliyoruz
﻿Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını lanetliyoruz
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.