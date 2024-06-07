Kırklareli'nde kablo hırsızlarına operasyon

Kırklareli'nde bir fabrikadan kablo çalan şahıslar, güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından üç şüpheli, mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikadan kablo hırsızlığı ihbarı alındı ve jandarma ekipleri harekete geçti.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın koordinasyonunda yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen T.V., S.V. ve C.S. isimli şahıslar, İstanbul'daki evlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Operasyon sonucu gözaltına alınan üç hırsızlık zanlısı, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak Kırklareli E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.