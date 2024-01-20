Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 8 bin 568 obje ele geçirildi

Kaynak: DHA
Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 8 bin 568 obje ele geçirildi
Kırklareli'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 8 bin 568 obje ele geçirildi. Olayda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde tarihi eserler bulunduğu ve kaçakçılığının yapıldığını belirledi.

Ekipler, evde arama yaptı. Yapılan aramada; Osmanlı, Roma, Pers ve Anadolu dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh, tarihi kitaplar, heykel olmak üzere 8 bin 568 obje ele geçirildi.

Evde, 2 av tüfeği ile uzun namlulu silahlara ait mermi de bulunurken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

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