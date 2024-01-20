Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 8 bin 568 obje ele geçirildi

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde tarihi eserler bulunduğu ve kaçakçılığının yapıldığını belirledi.

Ekipler, evde arama yaptı. Yapılan aramada; Osmanlı, Roma, Pers ve Anadolu dönemlerine ait 6 bin 41 sikke, mühür yüzük, madeni para, broş, hayvan biçimli kap, kandil, demir mühür, hokka, yüzük, bileklik, rozet, dirhem, kapı tokmağı, mıh, tarihi kitaplar, heykel olmak üzere 8 bin 568 obje ele geçirildi.

Evde, 2 av tüfeği ile uzun namlulu silahlara ait mermi de bulunurken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.