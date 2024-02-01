Kırklareli’nde kardan köy yolları kapanmıştı. 37 köy yolu açıldı

Kaynak: İHA
Kırklareli’nde kardan köy yolları kapanmıştı. 37 köy yolu açıldı
Kırklareli’nde yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı 1 metreye kadar çıkmıştı. Kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 37 köy yolu yeniden açıldı.

Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bırakmasıyla yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Demirköy, Kofçaz, Pınarhisar, Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda Pazartesi gününden beri etkili olan kar yağışı etkisini sürdürmeyi bıraktı.

Kardan dolayı Mahya Tepede kar kalınlığı 1 metreye kadar çıkmıştı.

Kar nedeniyle NATO radar istasyonlarına giden yol ekipler İl Özel İdare ekiplerince yeniden açıldı.

Kar yağışı sonrası kapanan 37 köy yolunda şu an ulaşım sağlanıyor.

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