Kırklareli'nde ocakta bırakılan yemek mutfağı yaktı

Kırklareli’ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde bulunan Yılmaz Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir apartman dairesinin mutfağında yangın çıktı.

Durumu vatandaşlar fark ederken, itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden müdahale ederken, soğutma çalışmalarını da gerçekleştirdi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Alınan bilgiye göre, evde kimsenin bulunmadığı esnada ocaktaki yemek sebebiyle başlayan yangın mutfağa yayılırken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.