Kırklareli'nde tren kazası! Yük treni işçi servisine çarptı: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kırklareli'nde tren kazası! Yük treni işçi servisine çarptı: Yaralılar var

Kırklareli Babaeski'de bir yük treni fabrika işçilerini taşıyan servis aracına çarptı. Olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar olduğu öğrenildi.

Kırklareli’nin Babaeski ilçesindeki hemzemin geçitte bir yük treni, fabrika servisine çarptı. Kazada servis aracı büyük hasar alırken, araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastaneye kaldırıldı. İşte kazanın detayları ve olay yerinden fotoğraflar...

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Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

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Alpullu beldesinde Kapıkule Garı’na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı.

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Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Raydan minibüsün kaldırılması çalışmaları devam ediyor.

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