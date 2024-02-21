Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 248 gram metamfetamin, 21 gram bonzai, 15 gram skunk, 11 gram esrar, 4 uyuşturucu hap, 4 tabanca, pompalı tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin 480 lira nakit para ele geçirildi.
Olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden E.K, O.Y, E.C.T, E.S. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.