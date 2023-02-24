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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli’nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli kişi yakalandı. 

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 15:09
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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 17 şüpheli gözaltına alındı
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İHA'nın haberine göre, Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 13-23 Şubat tarihleri arasında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak” ile “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçları çerçevesinde operasyonlar düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda 3,53 gram metamfetamin, 5,53 gram kubar esrar, 13,08 gram sentetik kannabinoid, 6 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

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