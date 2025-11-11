Kırklareli'nde öğlen saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda kısa sürede su birikintileri oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları iş yerlerinin tentelerine ve otobüs duraklarında sağanağın dinmesini bekledi.
Bazı vatandaşlar da şemsiye yardımıyla yağmurdan korunmaya çalıştı.
Sağanak nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştu.
Yağış nedeniyle kentin kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri de kapalı alana alındı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.