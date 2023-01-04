Cengizhan Şimşek'in altın kemerin alınma kararına tepkiler var. Edirne'den de açıklama geldi

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2015 ve 2018 başpehlivanı Orhan Okulu, AA muhabirine, Cengizhan Şimşek'in Kırkpınar başpehlivanlığını hakkıyla aldığını söyledi.

Cengizhan Şimşek'e verilen cezanın önceki federasyon tarafından görmezden gelindiğini, kemeri aldıktan aylar sonra uygulandığını aktaran Okulu, "Cezası varsa önceden uygulanmalıydı. Kontrolleri hem Kırkpınar öncesinde hem de Kırkpınar'da temiz çıktı. Kırkpınar'da beni de yendi, önemli rakipleri yenerek başpehlivan oldu. Kemer Cengizhan'a verilmeli. Cezası varsa bundan sonra uygulanabilir ama kemer alınmamalıydı." dedi.

Tarihi Kırkpınar başpehlivanlarından İsmail Balaban, yarı finalde Cengizhan'a yenildiğini, ikinci ya da üçüncü olmanın kendisi için fark etmediğini kaydetti.

Ortada bir ceza olduğunu ve bu cezanın adeta "sümen altı" edildiğini anlatan Balaban, "Ceza şimdi ortaya çıkmış. Yapacak bir şey yok. Kim bu cezayı görmezden geldiyse, güreşmesine müsaade ettiyse, bunlar cezalıdır. Alınan her karara saygılıyım." ifadelerini kullandı.

Kırkpınar başpehlivanlarından Osman Aynur, sporcuya verilen cezanın uzun süre uygulanmamasının hata olduğunu ifade etti.

Suçun cezayı uygulamayan Türkiye Güreş Federasyonu olduğunu dile getiren Aynur, "Cengizhan'ın hakkı yenmiştir. Yazık olmuştur. Şampiyonluğuna gölge düştü ve maalesef kemeri elinden alındı. Cezalı bir sporcunun güreştirilmesi, yarı finale, finale çıkan başpehlivanların da emeğine gölge düşürmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Başpehlivan Orhan Okulu'nun antrenörü Kemal Yılmaz ise cezanın uygulanmamasının önceki federasyonun büyük bir hatası olduğunu dile getirdi.

Kemerin alınmasının yanlış bir karar olduğunu savunan Yılmaz, "Kemeri alınmadan yeniden bir ceza verilmeli. Hatalı bir karar. Kırkpınar'da ve önceki güreşlerde numune verdi ve hep temiz çıktı. 2016 yılından pandemi dönemi 2020'ye kadarki numuneleri de hep temiz. Cengizhan kemeri bileğinin hakkıyla aldı. Yazık oldu. Kırkpınar'dan aylar sonra bu kararın alınması da düşündürücü." şeklinde konuştu.

Cengizhan Şimşek'e yönelik yaptırım kararıyla ilgili federasyondan yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verilmişti:

"9 Mart 2022 tarih ve 2022/43 sayılı Tahkim Kurulu kararı ile 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek’in dopingle mücadele kapsamında yapması zorunlu adres bildirimlerini 2019 son çeyrek, 2020 birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekte yapmaması gerekçesi ile sporcunun disiplin soruşturması sonucu ceza tayinine yer vermeyen Türkiye Güreş Federasyonu Disiplin Kurulu kararının iptaline, sporcunun bildirim zorunluluğuna kasten uymaması gerekçesiyle Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı'nın 2.4 ve 10.3.2 maddeleri uyarınca bir (1) yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, cezanın 9 Mart 2022 tarihinden itibaren infazının başlanmasına ve infazın 9 Mart 2023 tarihinde tamamlanmasına, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren katılmış olduğu yarışmalardan elde ettiği derece ve ödüllerin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu karar ile sporcu hakkında verilen disiplin cezası kesinleşmiş olup infaz edilmesi zorunlu hale gelmiştir."

EDİRNE'DEN AÇIKLAMA

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Cengiz Şimşek'e verilen ceza sonrası, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan resmi yazı geldiğinde yeni başpehlivan Mustafa Taş'a altın kemerinin takılacağını söyledi.

Başkan Gürkan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, her Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi yetkili federasyonun kendilerine lisanslı güreşçiler ile cezalı pehlivanları bildirdiğini belirtti.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı dönemde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun kurulmuş olmasına rağmen henüz yetkiyi almadığını dile getiren Gürkan, güreşlerin yapıldığı tarihte yetkili kurumun Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) olduğunu anımsattı.

"TGF'nin 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi ilettiği cezalı sporcular listesinde Cengizhan Şimşek'in adı yoktu." diyen Gürkan, "Dolayısıyla biz tıpkı Cengizhan Şimşek gibi ceza listesinde olmayan ve Kırkpınar'da güreşmek için başvuran pehlivanlarımızı güreşlere aldık. Güreştiler, yenen yendi, yenilen yenildi." ifadelerini kullandı.

Gürkan, Tahkim Kurulunun mart 2022'den mart 2023'e kadar Cengizhan Şimşek'in güreşlerden men edildiği yönünde bir kararının ortaya çıktığını, TGF'nin ise bu kararı uygulamadığını öğrendiklerini dile getirdi.

1 Ağustos 2022'den itibaren yetki alan Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun başkanı İbrahim Türkiş'in geçen günlerde kendisini aradığını ve son gelişmeleri anlattığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Ben de 'Kanun neyse onu uygulayacağız.' dedim. Kırkpınar'ı düzenleyen ve altın kemeri veren kurum olarak bir karar vermemiz söz konusu değil. Şu ana kadar bize resmi bir yazı ulaşmadı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, Cengizhan Şimşek'in başpehlivanlığının düşürüldüğünü, Mustafa Taş'ın başpehlivan olarak onaylandığını duyurdu. Biz Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yazı gelmesini bekliyoruz. Resmi yazı geldiğinde, yeni başpehlivan Mustafa Taş'ı davet edeceğiz ve düzenleyeceğimiz programla altın kemerini takacağız. 'Kim haklıdır, kim haksızdır?' tartışmasına girmemiz söz konusu değil. Çünkü hepsi bizim evladımız. Pehlivanların da fedarasyonun da hatası olabilir ki TGF'nin burada bir hatası görünüyor. Biz resmi kararlara göre hareket edeceğiz."